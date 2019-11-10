Вышла новая биография Йеспера Кюда (Jesper Kyd) в альманахе композиторов.

Йеспер Кюд — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его сбалансированный микс из актуальной электроники, симфонической музыки и хора был неоднократно удостоен престижных профильных наград и номинаций. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. На его счету более 50 саундтреков к компьютерным играм, включая серии Hitman, Assassin’s Creed, Borderlands, State of Decay.

Подробнее с творчеством датского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/kyd

