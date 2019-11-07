Исландский композитор опубликовал новый клип, в котором он исполняет пьесу nyepi со своего последнего альбома re:member. Видео было снято в Мюнхене во время весеннего тура Оулавюра. В записи помимо музыканта приняли участие его коллеги Виктор Орри Арнасон (Viktor Orri Árnason), Сольвейг Вака Эйсорсдоттир (Sólveig Vaka Eyþórsdóttir), Карл Джеймс Пестка (Karl James Pestka), Йоханна Нидербахер (Johanna Niederbacher), Кристиан Тшуггналл (Christian Tschuggnall).

Концертная запись войдет в делюкс-версию альбома re:member, которая появится в магазинах 6 декабря. Издание выйдет ограниченным тиражом в 2000 экземпляров. В него включены оригинальный альбом, концертные записи, новые аранжировки и эксклюзивные композиции, 35-страничный фотоальбом и четыре генеративных репродукции.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.