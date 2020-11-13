Аргентинский композитор выпустил совместный альбом с Маартеном Восом под названием & на стыке неоклассики и электронной музыки. Для своего совместного дебюта дуэт отобрал семь произведений, записанных во время пятидневной сессии в Берлине в 2016 году, которая «раздвинула пространство тандема двух виолончелей до фортепианных мелодий, синтезаторов и электроники». По словам музыкантов, это взрыв музыкального самовыражения и финал 60-часового путешествия по импровизациям и экспериментам. В преддверии релиза они представили синглы One & One, Dense & Density, Mantle & Core и Silk & Sand. Напомним, последний полноформатный релиз аргентинского композитора, Verve Epilogue, вышел год назад.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Маартен Вос (Maarten Vos) — нидерландский виолончелист и композитор, известный своим необычным исследовательским подходом к игре на виолончели и работой с модульными синтезаторами. Он сотрудничал с Джулианной Барвик, Грегом Хейнсом, Stimming, Юпом Бевингом и другими музыкантами, с модельером Айрис ван Херпен, визуальными художниками Maotik и Ником Верстандом, пишет музыку для различных художественных дисциплин, в том числе для современного танца и фильмов.

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России с программой своих лучших произведений зимой 2021 года. 6 февраля он отыграет два концерта в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 7 февраля, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano