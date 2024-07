Дастин О’Хэллоран из дуэта A Winged Victory for the Sullen и Фолькер Бертельманн, известный как Hauschka, стали авторами саундтрека к романтической драме «Аммонит» (Ammonite) британского режиссера Френсиса Ли (Francis Lee). В него вошли девять произведений. Это далеко не первое сотрудничество двух композиторов. Ранее в этом году в прокат вышел сериал «Бесссмертная гвардия» (The Old Guard) с их музыкой, а их саундтрек к фильму «Лев» (Lion) в 2017 году получил номинации на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также недавно вышел саундтрек Фолькера Бертельманна к сериалу «Дублинские убийства» (Dublin Murders).

Фолькер Бертельманн, также известный как Hauschka — это всемирно известный пианист, композитор и экспериментальный музыкант. Его саундтрек к фильму «Лев» в соавторстве с Дастином О’Хэллораном был удостоен премии AACTA и номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в 2017 году. Бертельманн написал музыку для большого количества фильмов и телешоу, таких как мини-сериалы «Патрик Мелроуз», «Порох», «Дублинские убийства», «Ваша честь» и художественных фильмов «Саммерленд», «Безбилетный пассажир» и «Под откос».

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.