Разработчики ремейка одной из самых главных игр нулевых, родоначальника жанра соулс-лайк — Demon’s Souls — сохранили фирменное очарование и пронизывающую боль оригинальной игры, передав их на кардинально новом техническом уровне. В частности ради этих целей оригинальный саундтрек композитора Сюнсуке Кида (Shunsuke Kida) был реаранжирован Биллом Хемстапатом в лондонской AIR Studios с использованием знаменитого органа из Темпл-черч. Захватывающие, эпические произведения переосмыслены и перезаписаны симфоническим оркестром из 75 музыкантов, хором из 40 человек при участии нескольких солистов. По словам разработчиков игры, музыка звучит в игре редко, ее отсутствие вызывает чувство страха, одиночества и отчаяния, а заполненная звуками пустота окутывает игрока со всех сторон.

Страсть выпускника Университета Южной Калифорнии Билла Хемстапата (Bill Hemstapat) к музыке для видеоигр привела композитора к работе в музыкальном отделе Sony PlayStation. Его самые яркие работы включают в себя дополнительную музыку и аранжировки для Ghost of Tsushima, а также работу музыкального редактора для God of War, Days Gone и обласканной критиками Death Stranding Хидео Кодзимы. Однако творчество Билла не ограничивается миром виртуальных развлечений — в его активе имеются саундтреки к нескольким азиатским фильмам и телесериалам, а также к американским мультфильмам.