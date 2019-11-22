Альбом аргентинского композитора Verve (2019) получил номинацию на премию «Грэмми-2020» как лучший нью-эйдж альбом. Вместе с ним в этой категории за золотую статуэтку поборются Fairy Dreams Дэвида Аркенстоуна (David Arkenstone), Homage to Kindness Дэвида Дарлинга (David Darling), Wings Питера Кэйтера (Peter Kater) и Deva Дэвы Премал (Deva Premal).

Выходу Verve несколько лет назад помешала роковая случайность. В тот самый вечер, когда музыкант закончил работу над новым материалом, компьютер и два жестких диска c сохраненными файлами были украдены из машины Плано. Попытки композитора за денежное вознаграждение вернуть хотя бы треки оказались тщетными. Аргентинцу понадобился не один год, чтобы оправиться и записать свой третий лонгплей, ставший для музыканта настоящим творческим триумфом. В конце года он получил продолжение в виде мини-альбома Verve Epilogue, в который вошли альтернативные версии пьес Purples и Dancing Waters.

В минувшую среду Национальная академия искусства и науки звукозаписи США огласила список номинантов на музыкальную премию «Грэмми», вручение которой состоится 26 января 2020 года в Лос-Анджелесе в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center. Помимо Себастьяна Плано номинаций также удостоились Рамин Джавади (Ramin Djawadi) за музыку к возьмому эпизоду сериала «Игра престолов», Алан Сильвестри (Alan Silvestri) за музыку к фильму «Мстители: Финал» и Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir) за музыку к сериалу «Чернобыль» — в категории «Лучший саундтрек к визуальному представлению»; Джон Уильямс (John Williams) за сюиту Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite — в категории «Лучшая инструментальная композиция», — а также за аранжировку своей же композиции Hedwig’s Theme из совместного с Анне-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter) альбома Across The Stars — в категории «Лучшая инструментальная аранжировка или аранжировка а капелла».

Аргентинский композитор и пианист Себастьян Плано с детства рос в семье музыкантов, изучал классику, увлекался роялем и электронной музыкой. Уже в восемь лет он слушал альбомы Вангелиса, а свои первые произведения начал писать, будучи подростком. Его записи являют собой тонкую минималистичную смесь акустических инструментов и электронного саунда, вдохновленную творчеством Нильса Фрама, Оулавюра Арналдса и группы Sigur Ros. Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль. В своих треках Плано часто использует главный инструмент танго — бандонеон. При этом он не питает излишний пиетет к академической музыке и традициям. Творчеству композитора не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В следующем году аргентинский композитор впервые выступит в России с программой своих лучших произведений. 28 марта Себастьян отыграет концерт в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 29 марта, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano