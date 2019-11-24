Вышла новая биография Нобуо Уэматцу (Nobuo Uematsu) в альманахе композиторов.

Музыкальная пресса не случайно окрестила Нобуо Уэмацу «Бетховеном музыки к видеоиграм». Японский композитор является автором большинства саундтреков для Final Fantasy, настроение которых меняется из раза в раз, от мрачного и печального к беззаботному и оптимистичному. Впрочем, Нобуо известен не только работами для знаменитой франшизы. Количество звуковых дорожек для компьютерных игр в его портфолио приближается к сотне. Среди них, в частности, музыка к популярным сериям Lord of Vermilion, Lost Odyssey и Blue Dragon.

Подробнее с творчеством японского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/uematsu