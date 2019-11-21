Фабрицио Патерлини опубликовал видео, снятое на композицию Eyes Closed из нового альбома Transitions, о котором редакция «Неоклассики» писала ранее. Режиссером клипа выступил Эдоардо Кантини (Edoardo Cantini). Eyes Closed — единственное полноценное произведение в альбоме, сыгранное в формате импровизации на препарированном с помощью полоски войлока рояле. Все остальные, по словам автора, представляют собой краткие музыкальные зарисовки продолжительностью не более двух минут.

Transitions записан композитором живьем в роскошной Вилле Диониси в Сереа в итальянской провинции Верона в один из жарких июльских дней 2019 года и увидит свет 29 ноября. Весь процесс записи был задокументирован в одноименном короткометражном фильме, который будет опубликован параллельно с мини-альбомом.

Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.