В новом видео Себастьяна Плано альбомная версия произведения A Present For A Young Traveler получила живую интерпретацию — великолепное выступление, которое дает возможность заглянуть в творческую мастерскую аргентинского композитора. Клип был снят режиссером Борисом Зеевальдом в берлинской студии в начале этого года, где Себастьян сочинял и записывал свой новый альбом Save Me Not. Релиз увидит свет 2 июля и сопровождается серией искусно снятых выступлений.

По словам автора, с помощью нового видео A Present For A Young Traveler он хотел пригласить слушателя в свою студию и поделиться частичкой своего творческого процесса, тем, как создавался новый альбом. Звук записывали вживую, а из одного Плано в кадре «собрали» целый ансамбль с помощью видеомонтажа. Кроме того, композитор раскрыл секрет, что он также записал живые акустические версии пьес Soul I (Avow) и Prelude To A Soul. Напомним, предыдущая студийная работа под названием Verve, за которую Себастьян Плано был удостоен номинации на премию «Грэмми», вышла два года назад, а в прошлом композитор выпустил совместный альбом & со своим нидерландским коллегой Маартеном Восом.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России с программой своих лучших произведений осенью 2021 года. 23 октября он отыграет два концерта в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 24 октября, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano