Вышел новый сольный альбом французской мультиинструменталистки и композитора кино и телевидения Songs Without Words. Релиз состоит из 11 произведений, часть из которых записаны для струнного квинтета, арфы, вибрафона, фортепиано и тромбона. По словам Анны, это совершенно новая территория для ее музыкальных исследований и первая сольная полноформатная работа, не связанная с фильмом или чьим-то проектом.

Анна Хмелевски (Anne Chmelewsky) — французская мультиинструменталистка, композитор, среди творческих достижений которой значится музыка к сериалу «Дерек» Рики Жерве для Netflix, драме «Только люди» Марка Видера и удостоенного премии BAFTA фильму режиссера Аммы Асанте «Где соприкасаются руки», за который Анна была номинирована на премию World Soundtrack Awards 2019 в категории «Открытие года». Девушка также писала музыку для оперетт Pygmalion 2.0 и «Глядя на экран», для рекламных кампаний 007 No time to Die x Nokia, JP Morgan, Google, iPhone, к документальным фильмам «Акт поклонения» и «Принадлежим ли мы?».