Интервью Оулавюра Арналдса о его самом личном альбоме — A Dawning

Интервью Оулавюра Арналдса о его самом личном альбоме — A Dawning08.07.25
Исландский композитор Оулавюр Арналдс прокомментировал завершение своего самого личного альбома — A Dawning, записанного вместе с ирландским музыкантом Эйном Френчем (известного под псевдонимом Talos). После смерти Френча в августе 2024 года Арналдс остался один с демозаписями, чувством утраты и вопросом: как завершить запись, если соавтора больше нет?
«Мне казалось, что я провёл с ним гораздо больше времени уже после его смерти», — делится Арналдс. — «Каждый день, работая над альбомом, я будто прощался с ним — долго и постепенно… Прежде чем принять любое решение, я как будто спрашивал его. Где-то в глубине сознания есть тишина, в которой я всё ещё жду его ответа».
Изначально альбом задумывался как плод сотрудничества: они впервые пересеклись на фестивале в Клере, а затем случайно встретились в баре Рейкьявика после марафона Френча. Арналдс описывает духовную близость, которая сразу возникла между ними:
«Мне не хочется сравнивать себя с ним — я действительно очень высоко его ценю. Но в нас было что-то общее: и в характере, и в подходе к музыке», — говорит Арнальдс. — «В его музыке была душа, которой я почти не встречал у других. Его тексты, голос, манера сочинять — в этом было что-то завораживающее. Он писал невероятно быстро, это поражало: стоило нам оказаться в одной комнате — из него всё лилось, как водопад».
Эта творческая химия и стала основой для концепции альбома: «смысл уже жил в этой музыке, наша задача — направить его в нужное русло».
«Есть образ — тело внутри скалы», — вспоминает Арнальдс. — «Словно даже в бессмысленном бормотании были спрятаны настоящие слова, мы просто их ещё не знали. Это и есть магия творческого процесса: можно объяснять, как это создавалось, но на самом деле — оно уже существовало. Мы лишь стали проводниками».
Арналдс выделяет три смысловых части альбома — путешествие, борьбу и сохранение памяти. Первая часть, когда они еще работали вместе, наполнена экспериментом и открытием. Вторая отражает осознание болезни Франча и желание жить. Третья — вопрос, как жить дальше и сохранить наследие ушедшего.
И хотя альбом — результат диалога двух друзей, он также отразил связь двух культур — исландской и ирландской:
«Это история не только двух людей, но и двух островов. Мы писали его между Уэст-Корком Френча и моим Рейкьявиком», — объясняет Арналдс. — «Исландцы и ирландцы хорошо находят общий язык: у нас схожее чувство юмора, схожая история, даже любовь к выпивке общая. Есть что-то общее в изолированности островов — это формирует особую культуру. Мы обе страны — с историей колонизации: Исландия до 1944 года была под Данией, Ирландия — под Англией. Думаю, в нас с детства заложено: чтобы быть услышанными, нужно проталкиваться локтями. Нам с детства говорят, что мы маленькие и не должны мечтать о большем — и именно поэтому многие исландцы и ирландцы так рвутся за пределы ожидаемого».
«Signs» — второй сингл, «зачаток творческого союза», с голосом Френча над нежными электронно-классическими текстурами.
«Bedrock» — написан в студии во время ухудшения состояния Френча, с участием Sandrayati Fay. Тема включает «древность» и «молитвенное» звучание.
«We Didn’t Know We Were Ready» — завершающий эпический трек, где голос Френча исчезает в общих хорах и струнном финале. Этот трек назван «ураганом чувств» и «слезоточивой кульминацией».
Завершая альбом в одиночку, Арналдс признался, что изменился как человек и как музыкант:
«Все мои амбиции исчезли. Я понял, что они ничего не значат. Всё, что имело значение, — это то, что я пережил с Эоином. Ради этого и стоит заниматься музыкой. И я должен об этом помнить».
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Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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