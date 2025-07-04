Дзё Хисаиси рассказал о создании музыки к фильму «Ведьмина служба доставки»04.07.25
Композитор Дзё Хисаиси рассказал о подходе к созданию музыки для анимационного фильма «Ведьмина служба доставки», одной из самых узнаваемых работ в творчестве Хаяо Миядзаки.
Хисаиси отмечает, что изначально не ставил перед собой задачу соединять стили западной и японской музыки, режиссёр Хаяо Миядзаки сам спроектировал европейскую атмосферу картины:
«Я не планировал специально объединять западную и японскую музыку, но фильм Миядзаки был очень европейским. “Ведьмина служба доставки” происходит в европейской обстановке. Поэтому я написал музыку, которая это отражает» — поясняет композитор.
Вместе с тем непроизвольное присутствие японского национального духа в его композиции свидетельствует о глубокой органичности художественного самовыражения художника:
«Но, разумеется, я японец, и это естественно отражается в музыке, даже если я не задумываюсь об этом» — добавляет Хисаиси.
Такой подход позволил артисту создать универсальный, но при этом аутентичный музыкальный язык картины. Музыка гармонично соединяет мелодичность западного пейзажа с утончённым восточным подходом, создавая атмосферу, в которой зритель чувствует себя и в уютной европейской лавочке, и на просторах Японии.
Через два года после выхода симфонического переосмысления саундтрека, альбом A Symphonic Celebration с музыкой из «Ведьминой службы доставки» продолжает радовать поклонников, демонстрируя мастерство Хисаиси и подтверждая его статус одного из самых значимых композиторов современной классической музыки.
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Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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