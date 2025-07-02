Пианист Александр Таро записал 27 неизвестных произведений Эрика Сати

Пианист Александр Таро записал 27 неизвестных произведений Эрика Сати02.07.25
Пианист Александр Таро исполнил 27 ранее неизвестных произведений Эрика Сати, найденных спустя сто лет после смерти композитора.
Более века спустя после смерти Эрика Сати 27 его ранее неизвестных произведений были найдены и впервые опубликованы. Эти фортепианные пьесы реконструированы из старых рукописей и набросков, обнаруженных в Bibliothèque nationale de France и частном архиве в Бостоне.
Поиском и расшифровкой занимались британский музыковед Джеймс Най и японский композитор и скрипач Сато Мацуи. Они превратили множество устаревших нот в целостные партитуры, пригодные для исполнения.
Французский пианист Александр Таро исполнил новый материал в своем альбоме Satie: Discoveries, выпущенном 27 июня 2025 года на лейбле Erato, незадолго до столетия со дня смерти композитора. На некоторых треках пианисту аккомпанирует сербский скрипач Неманья Радулович, заменяющий утраченные вокальные партии.
Новые сочинения охватывают широкий диапазон: от минималистичных ноктюрнов в духе «Gymnopédies» и «Gnossiennes» (например, «Réflexions nocturnes» и «Autour du 1er Nocturne») до игривых кафе-концертных песен и экспериментальных миниатюр вроде «Esquisses bitonales», «Soupirs fanés», «Poil», «Barbouillage», «Familial désespoir». В альбом также вошли переработанные версии «Prestidigitateur chinois» (из Parade), «Cancan grand-mondain» и «Chanson andalouse».
Александр Таро в интервью отметил: «Сати остаётся загадочной фигурой… нас часто ограничивают Gymnopédies и Gnossiennes. Мы должны попытаться проникнуть глубже и по-настоящему услышать его богатый музыкальный мир».
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