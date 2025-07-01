Людовико Эйнауди поделился живым исполнением композиции «Jay» с альбома The Summer Portraits

Людовико Эйнауди поделился живым исполнением композиции «Jay» с альбома The Summer Portraits01.07.25
Итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди поделился живым исполнением своей композиции «Jay» — одной из 13 новых пьес с альбома The Summer Portraits. Видео было снято в загородном доме Эйнауди, создавая атмосферу уединённой и искренней музыкальной сессии.
«Jay», как и весь альбом, вдохновлён воспоминаниями о лете — времени внутренней свободы. В живом исполнении особенно ощущается характерное звучание нового альбома: мягкие ритмы фортепиано и приглушённое эхо загородного интерьера оставляют необыкновенное эмоциональное впечатление.
Записанная камерно, без излишеств, эта версия подчёркивает правдивость настроения, заложенного Эйнауди в альбоме — легкость, вызванную природой и личными воспоминаниями. Композитор передаёт нам прохладу летнего утра, задумчивость закатного часа и покой внутренней гармонии.
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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты «Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах» — оригинальный проект Оркестра Неоклассика по переосмыслению музыки композитора, высоко оцененный самим Людовико Эйнауди. Билеты и информация: https://cagmo.ru/ler
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