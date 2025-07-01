Людовико Эйнауди поделился живым исполнением композиции «Jay» с альбома The Summer Portraits

Итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди поделился живым исполнением своей композиции «Jay» — одной из 13 новых пьес с альбома The Summer Portraits. Видео было снято в загородном доме Эйнауди, создавая атмосферу уединённой и искренней музыкальной сессии.

«Jay», как и весь альбом, вдохновлён воспоминаниями о лете — времени внутренней свободы. В живом исполнении особенно ощущается характерное звучание нового альбома: мягкие ритмы фортепиано и приглушённое эхо загородного интерьера оставляют необыкновенное эмоциональное впечатление.

Записанная камерно, без излишеств, эта версия подчёркивает правдивость настроения, заложенного Эйнауди в альбоме — легкость, вызванную природой и личными воспоминаниями. Композитор передаёт нам прохладу летнего утра, задумчивость закатного часа и покой внутренней гармонии.

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