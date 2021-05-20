Виктор Орри Арнасон, приложивший руку к последним работам Оулавюра Арналдса и Рутгера Хёдемекерса, представил собственный дебютный сольный альбом под названием Eilífur. В его записи помимо автора также приняли композитор Яр Элазар Глотман (Yair Elazar Glotman), вокалист Штефан Бауманн (Stefan Baumann), гитарист Бенедикт Смари Скуласон (Benedikt Smári Skúlason), а также Будапештский художественный оркестр (Budapest Art Orchestra) и исландский Мужской хор «Фостбрайдур» (Fóstbræður Male Choir). Виктор сочинял, продюсировал и сводил альбом в своей берлинской студии в течение двух лет. Eilífur — это демонстрация выдающихся способностей Арнасона как композитора, дирижера, инструменталиста, продюсера и звукорежиссера; амбициозная работа, которая выдвигает его на авансцену после долгих лет работы за кулисами. Релиз ожидается 18 июня.

Eilífur, в переводе с исландского означающий «вечный» — это сольный дебют исландского неоклассика из девяти произведений, в котором рассматривается перспектива бессмертия. Вдохновленный осознанием того, что достижения медицины скоро искоренят смерть от естественных причин, он сплетает воедино рассказы о ближайшем будущем с помощью комбинации абстрактных исландских текстов и искусного музыкального повествования. Альбом исследует, какой будет жизнь в отсутствие тикающих часов смерти. При этом Eilífur избегает болезненных тем — это прежде всего праздник жизни, какой мы ее знаем, и ода вещам, которые делают ее достойной. Размах и масштаб альбома отражаются в крайностях его звучания, которое плавно переходит от камерных струнных и мрачных декламаций к грандиозным оркестровкам и дроунам.

Виктор Орри Арнасон (Viktor Orri Árnason) — дирижер, композитор, музыкант и оркестровщик, участник коллективов Búdrýgindi, Hjaltalín, Skark, который работал с Хильдур Гуднадоттир, Нильсом Фрамом, Рутгером Хёдемекерсом, Йоханом Йоханнссоном и многими другими композиторами. Виктор обучался игре на скрипке и альте в Исландском университете искусств, а композиции и дирижированию — в Берлинской высшей школе музыки имени Эйслера. Его вклад можно услышать во многих работах для кино и телевидения, в числе которых сериал «Убийство на пляже» и фильм «Джокер». Фирменное звучание композитора сочетает в себе кинематографическую атмосферу, глубокую эмоциональность и меланхолию, присущую исландским мастерам неоклассики.