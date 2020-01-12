С помощью новых техник обработки звука, непривычных для академической музыки инструментов, смелых аранжировок, деконструкции и других приемов современные композиторы дают вторую жизнь знакомым и всеми любимым произведениям, доносят их до молодой аудитории, посвящая тем самым все большее количество людей в таинственный и удивительный мир классики. Представляем вторую часть подборки работ ныне живущих авторов, которые предлагают по-новому взглянуть на достижения великих предшественников (первая часть — здесь).

Читайте подробнее в статье «Шедевры классики, переосмысленные неоклассиками. Часть вторая» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/reworks-02