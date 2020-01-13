Красочный 66-страничный буклет Piano Microstories – The Eighth Note под редакцией Равиндера Сура (Ravinder Surah) и Геммы Лэнд (Gemma Land) доступен для чтения на сайте Issuu. Свои фотографии, стихи и прозу, созданные по мотивам музыки итальянского композитора, прислали представители 13 стран, в числе которых Азербайджан, Канада, Китай и США. Россия в списке отсутствует. Каждая из 24 микроисторий подкреплена ссылкой на пьесу, которой вдохновлялись авторы при создании текста или фотографии. Фортепианный цикл Microstories Фабрицио Патерлини состоялся прошлым летом. Восемь коротких произведений из него вышли в декабре в составе мини-альбома Transitions, который был записан композитором живьем в роскошной Вилле Диониси в Сереа в итальянской провинции Верона.

«Прошлой осенью я обратился к арт-сообществу с открытым призывом прислать изображения или тексты о моих фортепианных микроисториях, которые я каждый день публиковал в Instagram прошлым летом. Реакция была ошеломляющей, и наконец я могу поделиться с миром результатом этого проекта!» — поделился радостными новостями композитор.

Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Этой весной знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 9 апреля концерт пройдет в петербургском Планетарии №1, 11 апреля — в Московском планетарии. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini