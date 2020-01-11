Вышла новая биография Нила Акри (Neal Acree) в альманахе композиторов.

Нил Акри (Neal Acree) — один из самых разноплановых и универсальных композиторов кино и видеоигр. Стиль американца узнаваем благодаря умению сочетать традиционное оркестровое звучание с электронным саундом. Мировой славы и лидирующих позиций в профессии он добился благодаря своим непрестанным экспериментам и широкому набору инструментов и звуков. Нил написал музыку к более чем 20 фильмам, особняком среди которых стоят три сезона сериала «Звездные врата», а также популярным видеоиграм, таким как Revelation, нескольким частям World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II и REND при участии Эйнара Селвика.

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/acree