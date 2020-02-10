Академия кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) объявила лауреатов премии «Оскар». 92-я церемония вручения наград состоялась накануне (сегодня утром по московскому времени) в Лос-Анджелесе, в театре «Долби» в Голливуде.

В категории «Лучшая оригинальная музыка к фильму» победу присудили исландскому композитору и виолончелистке Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»). Помимо нее на золотую статуэтку претендовали Джон Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»), Томас Ньюман («1917»), Рэнди Ньюмен («Брачная история») и Александр Деспла («Маленькие женщины»), который в свою очередь, этим летом впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 5 июля французский композитор будет дирижировать оркестром CAGMO в Большом зале Консерватории, а на следующий день, 6 июля, — в Московском международном доме музыки. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

«Оскар» — главная и самая престижная премия в мире кино — ежегодно вручается Американской академией кинематографических искусств и наук, в состав которой входит более 6000 человек, разделенных по профессиональным гильдиям (актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры и т. д.). На сегодняшний день награда присуждается в 24 основных категориях.