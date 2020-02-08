Вышла новая биография Кэмерона Карпентера (Cameron Carpenter) в альманахе композиторов.

Американский органист и композитор Кэмерон Карпентер (Cameron Carpenter) — вундеркинд и виртуоз, который презирает догмы, выступает против неприкосновенного статуса классической музыки и пропагандирует полную свободу. Обладатель феноменальной техники выступает с уникальным органом и своими оригинальными решениями делает исполнение академических произведений живым и захватывающим. За свой альбом Revolutionary он был удостоен номинации на премию «Грэмми» в категории «Лучшее сольное инструментальное исполнение».

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/carpenter