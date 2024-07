Долгожданный новый альбом Scattered On The Wind австралийской пианистки и композитора выйдет 17 апреля. Первый сингл, получивший название Two Flames, уже доступен для прослушивания. В его записи приняли участие давние соратники Софи Хатчингс — виолончелист Питер Холло, скрипач Джей Конг, вокалистки Сандру Лю и Жозефина Старк. Напомним, что последний полноформатный студийный релиз артистки Byways вышел в 2017 году.

«Сегодня я вкладываю очень много эмоциональной энергии в свою музыку, поэтому я очень стеснялась исполнять ее, когда была подростком, — комментирует новое звучание Софи. — Но сейчас я уверена в своем видении. Отчасти благодаря опыту, отчасти благодаря теплым отношениям, которые у меня сложились с моими поклонниками. Они научили меня доверять и верить в то, что я делаю».

Музыка Софи Хатчингс (Sophie Hutchings) ясна, глубока и наполнена красотой. Критики называют ее интимной, созерцательной, порой меланхоличной, но с волнующей красотой. Продолжительный роман уроженки Сиднея с фортепиано начался довольно рано. Будучи ребенком, она играла на инструменте только в семейном кругу или в компании друзей, втайне от других оттачивая мастерство композиции, импровизации и развивая свой фирменный стиль. Сегодня в послужном списке австралийской пианистки и композитора уже шесть альбомов и номинация на престижную награду Australian Music Prize.