CAGMO Idol Orchestra представляет серию уникальных концертных программ K-Pop Symphony по творчеству самых популярных K-Pop групп современности.

CAGMO K-Pop Symphony – это серия концертных программ, соединяющих два мира музыки, которые подарят возможность услышать песни любимых айдолов в уникальных симфонических аранжировках.

Инструментальные версии песен в исполнении струнного оркестра, фортепиано и ударных объединили атмосферу и энергию K-Pop с утонченным звучанием современной классической музыки.

Первая программа K-Pop Symphony: Love & Dreams – это попурри из ярких K-Pop композиций, которое погрузит в очаровательный мир любви и поддержки, собранный из фрагментов одной общей мечты.

В программе концерта авторские аранжировки любимых песен BTS, BLACKPINK, Stray Kids, Enhypen, (G)I-DLE, Twice, EXO, TXT, NewJeans, GOT7, Red Velvet, Ive, Seventeen.

Премьера концертной программы K-Pop Symphony: Love & Dreams пройдет более чем в 15 городах России. Билеты и информация: https://cagmo.ru/kpopld