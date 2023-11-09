10 ноября в РАМ им. Гнесиных состоится концертная программа Piano Dorama для соло фортепиано по самым значимым композициям знаменитых дорам.

Солист CAGMO Idol Orchestra Шин Джихо – талантливый южнокорейский пианист и композитор, прославившийся не только виртуозной игрой на фортепиано и сотрудничеством с популярными айдолами, но и участием в южнокорейских шоу, дорамах, масштабных коммерческих и государственных проектах.

Написание композиций для южнокорейских дорам и участие в них в качестве актера вдохновило Джихо на создание фортепианной концертной программы Piano Dorama. Уникальные аранжировки и высокое мастерство композитора придали новое неповторимое звучание саундтрекам, знакомым всем поклонникам жанра.

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Концертная программа Piano Dorama в виртуозном исполнении Шин Джихо – это атмосферное музыкальное путешествие в мир любимых дорам. Инструментальное звучание популярных композиций покорит как поклонников корейской культуры, так и любителей современной классической музыки.

Билеты и информация: https://cagmo.ru/pd

После каждого концерта у зрителей есть возможность посетить автограф-сессию с Шин Джихо и поделиться эмоциями с композитором.