Выдающийся композитор-минималист XX века стал лауреатом награды попечительского совета «Грэмми» (Grammy Trustees Award), которая ежегодно вручается за достижения в области звукозаписи. Отличием от основной премии является то, что эта награда присуждается не только исполнителям. В разные годы ее лауреатами становились разные люди, в числе которых композиторы Джон Уильямс (John Williams), Эннио Морриконе (Ennio Morricone), Нью-Йоркский филармонический оркестр, художник-мультипликатор Уолт Дисней и сооснователь корпорации Apple Стив Джобс. Примечательно, что американский композитор четырежды был номинирован на основную премию, но ни разу ее не получил.

«Композитор и пианист Филипп Гласс по праву считается самым влиятельным композитором конца XX и XXI веков. Благодаря его операм, партитурам, концертным пьесам, театральным постановкам и сотрудничеству с такими выдающимися личностями, как Дэвид Боуи, Пол Саймон и Мартин Скорсезе, его музыка с повторяющимися структурами сформировала каноны современной классической музыки», — отмечают организаторы. Церемония награждения победителей и концерт состоятся 18 апреля в концертном зале Pasadena Civic Auditorium.

В свою очередь, лауреаты основной премии Американской академии звукозаписи станут известны уже 26 января. Золотые статуэтки «Грэмми» вручаются ежегодно, начиная с 1958 года, за выдающиеся достижения в области звукозаписывающей индустрии. Это одна из четырех самых престижных музыкальных наград в США, в музыкальном мире она считается эквивалентом «Оскара».

Совсем скоро номинант «Грэмми-2020», аргентинский композитор Себастьян Плано, впервые выступит в России с программой своих лучших произведений. 28 марта он отыграет концерт в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 29 марта, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano

В начале марта выдающаяся арфистка Лавиния Мейер сыграет собственные сочинения и авторские аранжировки произведений знаменитых неоклассиков. В программе прозвучат и произведения Филипа Гласса. Первые российские концерты нидерландской исполнительницы состоятся 6 марта в Санкт-Петербурге и 7 марта в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/meijer

Аргентинский композитор и пианист Себастьян Плано (Sebastian Plano) с детства рос в семье музыкантов, изучал классику, увлекался роялем и электронной музыкой. Уже в восемь лет он слушал альбомы Вангелиса, а свои первые произведения начал писать, будучи подростком. Его записи являют собой тонкую минималистичную смесь акустических инструментов и электронного саунда, вдохновленную творчеством Нильса Фрама, Оулавюра Арналдса и группы Sigur Ros. Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль. В своих треках Плано часто использует главный инструмент танго — бандонеон. При этом он не питает излишний пиетет к академической музыке и традициям. Творчеству композитора не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Лавиния Мейер (Lavinia Meijer) — вундеркинд и выдающаяся арфистка своего поколения. Будучи новатором и одним из самых виртуозных исполнителей нашего времени, девушка стремится расширить неисчерпаемые возможности своего инструмента. Мейер открывает заново не только редкий академический репертуар, но и произведения современных композиторов. Ее искреннее, ангельское звучание очаровывает. Ее манера игра удивительна и гармонична, в ней чувствуется настоящая поэзия. Подробнее с творчеством Лавинии Мейер можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Филип Гласс (Philip Glass) является одним из самых влиятельных композиторов Америки. Его творческие инновации, широко известные как «минимализм» (сам Гласс предпочитает термин «музыка с повторяющимися структурами»), давно вошли в мейнстрим. Его оперы исполняют в Метрополитен-опера и далеко за ее пределами; его симфонии входят в репертуар лучших мировых оркестров; его саундтреки для кино неоднократно получали номинации на премию «Оскар». В начале этого года Филип Гласс стал лауреатом премии Центра исполнительских искусств им. Дж. Ф. Кеннеди, которая вручается деятелям искусства за вклад в американскую культуру. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.