Американский композитор, автор музыки к The Elder Scrolls, Supreme Commander, Guild Wars и другим популярным видеоиграм, близок к завершению своей многострадальной симфонии, вдохновленной музыкой к The Elder Scrolls: Skyrim. The Northerner — далеко не эпическая ролевая игра, но она стала огромным приключением, пусть и не очень веселым для тех, кто принимает в ней участие.

О проекте The Northerner Джереми Соул впервые заговорил в 2013 году, запустив кампанию по сбору средств на популярной краудфандинговой платформе и собрав более 100 тысяч долларов вместо запланированных десяти. С тех пор композитор не раз сдвигал сроки релиза, регулярно подбадривая уже отчаявшихся поклонников обещаниями. В 2017 году увидел свет сборник The Northerner Diaries Symphonic Sketches, по словам композитора, являющийся лишь прообразом будущего альбома.

Спустя два года Джереми объявил о том, что симфония почти готова и осталось лишь отполировать некоторые детали. Этот процесс занял у него еще год, и только сейчас у поклонников, наконец, появилась возможность услышать первое законченное произведение из долгожданного опус магнума американца. По-нордически размеренная пьеса со струнными под названием Friðr была опубликована для подписчиков композитора в Patreon в декабре, а в начале января появилась во всех музыкальных магазинах. Формально она войдет в альбом, получивший название The Moon and the Night Sky. Является ли он приквелом The Northerner, неизвестно, равно как и точная дата релиза основной симфонии. Но тот факт, что Соул после столь долгого затишья опубликовал готовую работу, уже вселяет надежду, что скоро мы увидим результат его многолетнего труда. Вероятно, это случится в день весеннего равноденствия, 20 марта, так как в прошлом году именно эта дата была анонсирована композитором в качестве премьеры The Moon and the Night Sky, но из-за очередного срыва сроков релиз не состоялся.

Американский композитор Джереми Соул (Jeremy Soule) считается родоначальником жанра оркестровой музыки в компьютерных играх. Его произведения отличаются масштабностью и напоминают музыку к дорогим фильмам. Его кумир в композиторском цеху — голливудский классик киномузыки Джон Уильямс. Партитуры Джереми часто исполняют вживую на концертах с оркестрами. Первой игрой, для которой Соул попробовал создать оркестровое звучание, стала стратегия Total Annihilation. Он также является автором саундтреков к серии The Elder Scrolls, Warhammer 40,000, Total Annihilation и десяткам других видеоигр. Подробнее с творчеством Джереми Соула можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.