Вышла новая биография Никласа Пашбурга (Niklas Paschburg) в альманахе композиторов.

Никлас Пашбург (Niklas Paschburg) создает вдумчивые, тихие фортепианные пьесы, смешивая их с электронными текстурами, скромный минимализм которых отсылает к музыке Kiasmos и Bonobo. Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». Пашбург — большой любитель единения с природой. Его пилотный лонгплей Oceanic был записан во время десятидневного путешествия на побережье Балтийского моря, в пляжном домике, в котором он проводил отпуски в детстве. Второй альбом посвящен путешествию за Полярный круг, на архипелаг Шпицберген.

Подробнее с творчеством немецкого композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/paschburg