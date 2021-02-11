Шотландский виолончелист и композитор Питер Грегсон выпустил лайв-альбом под названием An Evening at Capitol Studios, музыка из которого также прозвучала в популярном сериале Netflix «Бриджертоны» (Bridgerton). Запись была сделана в январе прошлого года в знаменитой Capitol Studios в Голливуде, где также записывались многие музыкальные иконы, такие как Фрэнк Синатра, Майкл Джексон, Нэт Кинг Коул. Она демонстрирует уникальное взаимодействие между композитором, ансамблем и электроникой и дает возможность почувствовать на себе магию живого исполнения альбома Bach Recomposed, основанного на шедеврах великого классика. А камерная атмосфера студии Capitol придает записи тепло и ощущение близости, идеально подходящего для зимы.

Композитор-минималист Питер Грегсон сохраняет в музыке великого предшественника главное — принцип построения сюиты и танцевальные формулы. Почти двухчасовой двойной альбом наполнен искренним желанием представить современникам актуальность и непостижимость творчества Баха. Стало также известно, что в настоящее время Грегсон пишет свой пятый студийный альбом, который выйдет в 2021 году.

Питер Грегсон (Peter Gregson) — британский композитор и виолончелист, работающий в авангарде новой музыкальной сцены. На его счету четыре студийных альбома, музыка к театральным постановкам Алана Рикмана, Роджера Мичелла, Каетано Сото, балетов Ballet BC, Joffrey Ballet, Dutch National Ballet, сериалам «Новый Папа» Паоло Соррентино и «Бриджертоны», модных брендов Balenciaga, Ralph Lauren и Pat McGrath.