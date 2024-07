Саймон Гофф представил первый сингл под названием I filled my Lungs with the Necessary Air, and Yelled! из своего дебютного нового альбома Vale, над которым британский композитор работал последние два года.

«Название I filled my Lungs with the Necessary Air взято из английской детской книги «Мистер Бог, это Анна», в которой описывается история малыша и его взгляд на мир, — рассказывает предысторию Саймон Гофф. — Это музыкальное произведение нашло во мне отклик, потому что оно воплощает ощущение контролируемого, но катарсического вопля; с одной стороны, он похож на гнев или разочарование, с другой, на радость и надежду, чувство, которое стало для меня еще более актуальным в эти неопределенные времена». Альбом Vale ожидается к выходу 23 апреля.

Саймон Гофф (Simon Goff) — британский скрипач, мультиинструменталист и композитор, сочиняет меланхоличные, обволакивающие, вдумчивые произведения, объединяющие неоклассическое и электронное звучание с кинематографическим размахом. Музыкант отметился совместными работами с Эйданом Бейкером и Тором Харрисом, а также сотрудничеством с такими авторами, как Йохан Йоханнссон, Дастин О’Хэллоран и Хильдур Гуднаудоттир, с которой музыкант записал саундтреки к сериалу «Чернобыль» и фильму «Джокер».