Вышел новый альбом Parallels: Shellac Reworks композитора Кристиана Лёффлера, состоящий из десяти авторских интерпретаций произведений Людвига ван Бетховена, Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена, Жоржа Бизе, Бедржиха Сметаны. Некоторое время назад у немецкого композитора подвернулся шанс познакомиться с историческими записями великих классиков, выполненными на шеллаковых дисках 1920-х годов. Кристиан Лёффлер попытался найти звуки и мелодии, которые он мог бы перенести в свою творческую вселенную. Ранее музыкант переработал четыре произведения Бетховена для мини-альбома под названием Parallels: Shellac Reworks (Beethoven).

«Во время работы над проектом Parallels: Shellac Reworks я представлял себе 1930-е годы в Берлине и каково было бы слушать эти произведения в концертном зале Государственной оперы в исполнении оркестра, — описывает свои ощущения Кристиан. — Параллельно с этим я исследовал фотоматериалы и техники записи того времени, все больше и больше увлекаясь объединением всего этого с моим собственным музыкальным миром. Я всегда отношусь к чужой музыке с уважением, будь то ремикс или совместная работа. Моей целью было вложить свою душу в оригинальные произведения. Я также хотел сохранить почти нетронутыми некоторые их части, чтобы дать слушателю лучшее понимание исходного материала в контексте его нового «дома».

Мягкая, пульсирующая электроника, пронизанная меланхолией и теплотой — звучание, вокруг которого выстраивает свою уютную музыкальную вселенную Кристиан Лёффлер (Christian Löffler). Его работы посвящены уединению с природой и одиночеству, глубину которого часто подчеркивают струнные. Вопреки синтезаторам музыка композитора не звучит искусственно — она живая и затрагивает самые потаенные уголки души.