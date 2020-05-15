Оскар Шустер выпустил новый альбом Xorkia, для записи которого композитор помимо традиционного пианино использовал часы и музыкальную шкатулку. Столь необычный набор инструментов создает волшебную, странную и сюрреалистическую атмосферу, напоминающую фильмы Тима Бертона или режиссерского дуэта Caro & Jeunet. Фотографии с эффектом сепии, воспоминания о детстве, сказки, которые неизбежно отсылают к ранним альбомам Яна Тирсена. В Xorkia включены девять избранных произведений, выпущенных немецким композитором за последние несколько лет в формате синглов, в числе которых присутствует и композиция с названием Arkhangelsk.

<a href="http://1631recordings.bandcamp.com/album/xorkia-collected-singles">Xorkia (Collected Singles) by Oskar Schuster</a>

Оскар Шустер (Oskar Schuster) — мастер простых, легких, запоминающихся мелодий, вокруг которых он создает атмосферу сказки и праздника. В его музыке множество интересных, необычных звуков, словно из выдуманного мира Амели: треск радиоприемника, звон детской музыкальной шкатулки, стук старой печатной машинки. Вместе с этим калейдоскопом звуков в воображении сразу оживают милые сердцу яркие образы и воспоминания из детства. Он первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей. Подробнее с творчеством Оскара Шустера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.