Голос — одно из важнейших выразительных средств в музыке. В классической опере он раскрывает характер и чувства героев, в соуле и джазе — обнажает душу крунера, в эстраде — подчеркивает уникальность исполнителя на фоне коллег по сцене. В неоклассике голос встречается редко, но если современные композиторы все же используют со знанием дела уникальные возможности этого совершенного инструмента, их произведения обретают поистине магический ореол, гипнотизируя своей красотой.

Читайте подробнее в статье «Вокал в творчестве современных композиторов» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/vocal