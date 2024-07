Вышел новый альбом Карлоса Сипа под названием Correlations, который немецкий композитор записал при помощи 11 разных роялей и пианино. Обучившись игре на фортепиано в раннем возрасте, Сипа начал свою музыкальную карьеру в 2012 году. С тех пор он значительно расширил творческий диапазон, собрав внушительную коллекцию инструментов и построив собственную студию. Кульминацией всего этого стал альбом Retronyms 2019 года, который композитор посвятил идее создания собственного звукового мира. Однако с выходом Correlations пианист решил в некотором смысле вернуться к корням. В альбом включены 16 произведений, сыгранных на инструментах XIX-XX веков. Одну из композиций — Sitting at a dead piano, trying to find some notes that work — Карлос исполнил на вышедшем из строя рояле в попытках найти хоть какие-то работающие клавиши.

«Я нахожу очаровательным тот факт, что одно фортепиано отличается от другого, — объясняет 30-летний мюнхенский композитор задумку альбома, о котором он намекал еще в прошлом году. — Инструменты по-разному раскрывают творческий потенциал, и играть на разных — это лучший способ придумывать новые идеи».

Карлос Сипа (Carlos Cipa) никогда не разделял всеобщего увлечения немецких композиторов скрещиванием классической и электронной музыки. Композитор из Мюнхена уже на первой пластинке нащупал свою манеру игру на фортепиано: резкую, динамичную, экспрессивную. Он выступает за чистое, акустическое звучание. Музыкант построил в подвале своего дома крошечную студию, где экспериментирует с экзотическими инструментами, в числе которых тростниковый орган, цимбалы, деревянные перкуссии. Исконная природа звука увлекает его больше, чем программирование. Подробнее с творчеством Карлоса Сипа можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.