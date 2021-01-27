Оскар Шустер выпустил сингл Galatea, который станет частью его нового сольного фортепианного альбома. Названия и даты выхода немецкий композитор пока не раскрывает.

В прошлом году Оскар написал саундтрек к настольной видеоигре на тему Хэллоуина October Night Games, который вдохновлен старыми фильмами ужасов и очарованием работ Тима Бёртона. Жутковатые, цепляющие с первых нот мелодии напоминают классические саундтреки к играм 80-90-х годов, такие как Ghosts’n’Ghoblins или World of Illusion, в то время как использованные в процессе записи челеста, старинный дульцитон и фортепиано создают эффект музыки из немого кино.

Оскар Шустер (Oskar Schuster) — мастер простых, легких, запоминающихся мелодий, вокруг которых он создает атмосферу сказки и праздника. В его музыке множество интересных, необычных звуков, словно из выдуманного мира Амели: треск радиоприемника, звон детской музыкальной шкатулки, стук старой печатной машинки. Вместе с этим калейдоскопом звуков в воображении сразу оживают милые сердцу яркие образы и воспоминания из детства. Он первый из композиторов новой волны, которому удалось объединить в своей музыке характер всей континентальной Европы: от шумных турецких базаров и разухабистых балканских ритмов до светлой меланхолии при созерцании нордических пейзажей. Подробнее с творчеством Оскара Шустера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.