Джеремайя Фрейтс, сооснователь, мультиинструменталист и автор песен популярной инди-фолк-группы The Lumineers, выпустил свой дебютный сольный альбом под названием Piano Piano. В него вошли 11 вдохновляющих инструментальных композиций, которые станут лучшим средством к обретению спокойствия в нынешние непростые времена. По словам музыканта, от задумки до реализации идеи альбома прошло более десяти лет.

Помимо фортепиано Джеремайя также играет на ударных, гитаре и синтезаторах в сопровождении музыкантов The Lumineers, которые в свою очередь отвечают за скрипку и виолончель, и македонского оркестра FAME из 40 человек. Альбом открывают мягкие, изысканные фортепианные пьесы с еле заметным участием струнных, которые к середине альбома сменяются полноценными оркестровыми номерами с солирующим роялем, а под конец первая роль вновь переходит Фрейтсу.

«В детстве мама купила мне кассету с сонатами Бетховена в универмаге в моем родном городе Рэмси, в штате Нью-Джерси, — рассказывает Джеремайя о Piano Piano. — Я слушал ее каждую ночь перед сном. Годами я засыпал под сторону А, а на следующую ночь переворачивал на сторону Б, пока в конце концов магнитная лента не износилась. Надеюсь, вы откроете для себя что-нибудь в моем альбоме, как я открыл в той кассете».

Джеремайя Фрейтс (Jeremiah Fraites) — сооснователь, мультиинструменталист и автор песен популярной инди-фолк-группы The Lumineers. В свободное от дел группы время композитор сочиняет авторскую музыку для фортепиано с оркестром.