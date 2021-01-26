В последнее время Жан-Мишель нечасто балует поклонников своей музыкой, поэтому недавний онлайн-концерт канадского композитора для многих оказался сюрпризом. Специально для выступления музыкант подготовил часовую акустическую программу из своих лучших произведений и исполнил их в своей домашней гостиной на пианино. Напомним, последний раз Жан-Мишель появлялся в эфире летом прошлого года в программе фестиваля Festival La Noce, где исполнил свое произведение Dans Ma Main.

Благодаря прочному академическому базису, тонкому чувству стиля и неуемной страсти к новым технологиям лауреат Cannes Soundtrack Award Жан-Мишель Бле (Jean-Michel Blais) нашел идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. В произведениях композитора тихое, кроткое звучание фортепиано в один момент способно превратиться в бурный неуправляемый поток энергии. В отрывистых нотах, многослойных структурах и благозвучных гармониях он находит путь к самоисцелению и спокойствию души, которым охотно делится со своим слушателем. Подробнее с творчеством Жан-Мишеля Бле можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.