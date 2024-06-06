Композитор Алессандро Мартире выпустил видео Desert Reflections

06.06.24

На футбольном матче Рома vs. Милан в Оптус Стадиум (Австралия) состоялась премьера выпуска новой композиции Алессандро Мартире Desert Reflections. Это необыкновенное фортепианное произведение, вдохновленное Западной Австралией и исполненное посреди лунообразных вершин, образующих один из уникальнейших природных ландшафтов Австралии.

Алессандро Мартире — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию.

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