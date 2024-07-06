Композитор Вим Мертенс анонсировал выпуск нового альбома Ranges of Robustness. Первое видео уже на канале!

Вим Мертенс представляет POLYTICS, первый официальный видеоклип своего нового альбома Ranges of Robustness.

В это особенное время Вим Мертенс исследует различные аспекты, категории и уровни понятия «надёжность». В альбом вошли композиции в исполнении различных музыкальных инструментов: деревянные духовые, особое внимание к саксофону (сопрано-, альт-, тенор- и баритон-саксофон), медные духовые, струнные и полная ритм-секция с акустическими и электрогитарами, многочисленные арфы, ударные и сам композитор за фортепиано.

По мнению Мертенса, такой расширенный, современный квазисимфонический подход олицетворяет ответы на вызовы, связанные с уровнями стабильности, с которыми человечество сталкиваемся сегодня.

Композицией «Музыка Марины» Мертенс выражает своё уважение к русской поэтессе Марине Цветаевой (1892–1941). В этом произведении она представлена как главная героиня, которая в некотором роде теряется среди этих поразительных «Диапазоны стабильности».