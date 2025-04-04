Вышел новый альбом Яна Тирсена — Rathlin from a Distance | The Liquid Hour

Французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен представил новый альбом Rathlin from a Distance | The Liquid Hour. Релиз доступен на виниле, CD и в цифровом формате. Это произведение состоит из двух частей — в альбоме органично сочетаются неоклассическая фортепианная музыка и экспериментальная электроника.
Вышел новый альбом Яна Тирсена — Rathlin from a Distance | The Liquid Hour04.04.25
Первая часть — Rathlin from a Distance — включает восемь инструментальных композиций для фортепиано, вдохновлённых путешествием Тирсена по северо-западной Европе в 2023 году. Названия треков соответствуют реальным географическим точкам — от маяка Фастнет у побережья Атлантики до Шетландских островов и Каледонского канала в Шотландии. Каждая композиция представляет собой музыкальную медитацию, в которой через минималистичную структуру и пространственное звучание передаётся внутреннее состояние автора на морском пути.
Вторая часть альбома — The Liquid Hour — кардинально отличается по звучанию. Это жанрово смелое и насыщенное электронное полотно, сочетающее психоделические ритмы, эмбиент и синтезаторные текстуры. Эта часть альбома стала результатом переосмысления автором как творческих методов, так и личных убеждений. Вдохновением послужили ночные часы в открытом море, когда Тирсен один управлял яхтой, глядя на огни Белфаста. В альбоме также звучит вокал Эмили Кенкис (Émilie Quinquis), придающий композициям дополнительную эмоциональность.
Rathlin from a Distance | The Liquid Hour — результат художественного и философского исследования. По словам Тирсена, опыт нахождения в море позволил ему освободиться от навязанных обществом ролей и ожиданий, приблизиться к подлинному «я» и переосмыслить своё место в мире. Альбом становится своего рода музыкальной картой самопознания — приглашением к честному внутреннему диалогу.
Читайте также: Группа Anoice выпустили альбом Live in Tokyo 2025
Светлые, трогательные мелодии на фортепиано, пронзительные партии струнных и теплый, романтичный звук аккордеона - в представлении многих людей именно так звучит Франция. Тирсен придумал музыку, в которой есть все – вкус, цвет и запах целой страны, ее необычайной архитектуры, природы и культуры. Подробнее с творчеством Яна Тирсена можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Группа Anoice выпустили альбом Live in Tokyo 202503.04.25
Японская инструментальная группа Anoice представила новый концертный альбом Live in Tokyo 2025...
Лука Д'Альберто поделился новым треком «Beautiful As A Memory» ft. VRITRA03.04.25
Композитор и мультиинструменталист Лука Д'Альберто выпустил новую версию композиции «Beautiful As A Memory», записанную совместно с рэпером VRITRA...
Оскар Шустер поделился фортепианной версией песни «These Memories» группы Hollow Coves01.04.25
Немецкий композитор и пианист Оскар Шустер представил свою интерпретацию песни «These Memories» австралийского инди-фолк дуэта Hollow Coves...
31 марта — День рождения Иоганна Себастьяна Баха31.03.25
31 марта отмечается день рождения Иоганна Себастьяна Баха — одного из величайших композиторов в истории музыки...
Вышел альбом Micro Ambient Music Vol. 6 — Трибьют композитору Рюити Сакамото28.03.25
Новый релиз Micro Ambient Music Vol. 6 стал данью уважения великому японскому композитору Рюити Сакамото...
Вышел новый альбом Фабрицио Патерлини — Attitude27.03.25
Итальянский композитор Фабрицио Патерлини представил свой новый альбом Attitude, который стал музыкальным мостом между неоклассикой и альтернативной сценой...