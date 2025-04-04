Вышел новый альбом Яна Тирсена — Rathlin from a Distance | The Liquid Hour

Первая часть — Rathlin from a Distance — включает восемь инструментальных композиций для фортепиано, вдохновлённых путешествием Тирсена по северо-западной Европе в 2023 году. Названия треков соответствуют реальным географическим точкам — от маяка Фастнет у побережья Атлантики до Шетландских островов и Каледонского канала в Шотландии. Каждая композиция представляет собой музыкальную медитацию, в которой через минималистичную структуру и пространственное звучание передаётся внутреннее состояние автора на морском пути.

Вторая часть альбома — The Liquid Hour — кардинально отличается по звучанию. Это жанрово смелое и насыщенное электронное полотно, сочетающее психоделические ритмы, эмбиент и синтезаторные текстуры. Эта часть альбома стала результатом переосмысления автором как творческих методов, так и личных убеждений. Вдохновением послужили ночные часы в открытом море, когда Тирсен один управлял яхтой, глядя на огни Белфаста. В альбоме также звучит вокал Эмили Кенкис (Émilie Quinquis), придающий композициям дополнительную эмоциональность.

Rathlin from a Distance | The Liquid Hour — результат художественного и философского исследования. По словам Тирсена, опыт нахождения в море позволил ему освободиться от навязанных обществом ролей и ожиданий, приблизиться к подлинному «я» и переосмыслить своё место в мире. Альбом становится своего рода музыкальной картой самопознания — приглашением к честному внутреннему диалогу.

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