Группа Anoice выпустили альбом Live in Tokyo 2025

Японская инструментальная группа Anoice представила новый концертный альбом Live in Tokyo 2025. Релиз уже доступен на платформе Bandcamp, где его можно скачать бесплатно или оставить любую сумму по системе Name Your Price.

Альбом включает записи выступления, состоявшегося в Токио 9 марта 2025 года. В сет-лист вошли композиции со всех семи студийных альбомов коллектива — от дебютного Remmings до последнего Stories in White. Зрители услышали как неоклассические треки с атмосферной глубиной, такие как liange и all is white, так и мощные инструментальные рок-композиции с насыщенными гитарными партиями и энергичной ритм-секцией, например kill lies all и finale.

Параллельно с альбомом Anoice выпустили видеозапись концерта, которая доступна для просмотра на YouTube. Этот релиз позволяет ощутить уникальную музыкальную атмосферу группы, балансирующую между тишиной и эмоциональным взрывом.