Французский композитор и пианист представил свое новое произведение The Carnival Is Over. Это фортепианная аранжировка одноименной песни культовой австралийской группы Dead Can Dance из альбома Into the Labyrinth 1993 года. Композиция станет частью нового, пока не названного альбома Максана Сира, который намечен к выходу в январе 2022 года. Напомним, его предыдущая полноформатная работа под названием Aurora увидела свет в прошлом году.

Первым успехом Максана Сира (Maxence Cyrin) на ниве композиторства стали два кавер-альбома — Novö Piano, в котором он переосмыслил хиты в жанрах инди-рок, поп и электро, а также Modern Rapsodies, посвященный техно. Вслед за ними французский пианист с головой посвятил себя авторской музыке, которой присущи романтические настроения и кинематографическое звучание. Ложная простота музыки Сира объясняется его продуманными мелодиями и гармониями, еле уловимой алхимией, в которой каждая нота предполагает, что другие еще не сыграны. Прекрасно знакомый с работами Сати, Шопена и Гласса Максан создает сложные аранжировки, не теряя при этом фирменной ясности. Эта утонченная простота привела его к сотрудничеству с такими престижными модными домами, как Chanel, Lanvin, Hermès и Valentino. Его композиции звучит в сериалах «Мистер Робот», «Оставленные» и часто служат музыкой для немого кино.