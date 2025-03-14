Макс Рихтер повторил «спящий» концерт SLEEP

Британский композитор и пионер неоклассики Макс Рихтер вновь представил свою знаменитую восьмичасовую композицию SLEEP в живом исполнении. Концерт состоялся в марте 2025 года в Вене и стал одним из главных событий для поклонников его творчества.
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Проект SLEEP, впервые представленный в 2015 году, задумывался как уникальное музыкальное полотно, сопровождающее слушателей в состоянии сна. По словам Рихтера, идея родилась ещё в 2013 году, когда он вместе с режиссёром Юлией Маар размышлял о влиянии информационного шума и цифровых технологий на способность человека находить покой.
«С появлением 4G-интернета весь мир внезапно оказался у нас в карманах. Мы начали осознавать, что это значит для нашего сознания, культуры и умения отдыхать…» — вспоминает Рихтер.
Концерт в Вене прошёл в формате ночного перформанса, где зрители могли не только слушать, но и засыпать под музыку, находясь на специальных спальных местах. Этот эксперимент с границами восприятия звука оказался крайне востребованным: билеты на концерт были распроданы задолго до даты события.
В преддверии выступления Рихтер анонсировал специальный выпуск композиции «Perihelion» — нового переосмысления одного из фрагментов SLEEP, записанного в его собственной студии Studio Richter Mahr. Этот релиз приурочен к Всемирному дню сна и продолжает исследование взаимодействия музыки и человеческого сознания.
Композитор также пообещал новые проекты, связанные с темой сна и медитативной музыки в этом году.
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Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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