Композитор Макс Рихтер дал концерт в Sydney Opera House

Знаковый концерт британского композитора Макса Рихтера в Sydney Opera House стал событием для поклонников современной классической музыки. Совместно с ансамблем American Contemporary Music Ensemble (ACME) он представил полные версии двух своих альбомов — In a Landscape и The Blue Notebooks, сочетая живое исполнение с электронными элементами.

Музыкальные диалоги и акустические эксперименты

Открывая концерт, Рихтер охарактеризовал In a Landscape как пространство для музыкальных диалогов между электроникой и акустическими инструментами, найденными звуками и композиторской структурой. Первые ноты цифрового органа буквально сотрясли зал, создавая фундамент, на котором ACME выстраивал тонкую, переплетающуюся ткань струнных партий.

Вторая часть: протест и медитация

Во второй половине концерта прозвучал The Blue Notebooks — альбом, изначально созданный как музыкальный отклик на войну в Ираке 2003 года. На сцене актриса Эрин Джин Норвилл читала отрывки из произведений Франца Кафки, создавая параллель с оригинальной студийной записью, где текст исполнила Тильда Суинтон.

Одним из эмоциональных пиков вечера стало исполнение On the Nature of Daylight — одной из самых известных композиций Рихтера. С первых аккордов зал замер, а ACME вложил в произведение всю возможную экспрессию. Не менее впечатляющим оказался дуэт органа и виолончели в Organum — лаконичный, но выразительный момент в программе концерта.

При общей продолжительности чуть более двух часов программа концерта стала живой интерпретацией двух ключевых альбомов Рихтера, представленной с точностью, глубиной и эмоциональным напряжением.

