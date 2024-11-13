Макс Рихтер выступил с композицией «The poetry of Earth» на BBC

13.11.24

Макс Рихтер представил свою композицию «The Poetry of Earth» на популярном музыкальном шоу BBC Later… with Jools Holland. Выступление стало частью выпуска, в котором Рихтер исполнил одну из ключевых частей своего цикла The Poetry of Earth (Geophony), обращённого к теме природы и звукового взаимодействия с окружающей средой.

После выступления Рихтер выразил благодарность ведущему шоу Джулсу Холланду за приглашение и отметил, что это был уникальный опыт, наполненный глубокой, вдумчивой беседой и теплой атмосферой. Для поклонников, которые не смогли посмотреть выступление в прямом эфире, BBC предоставила возможность увидеть его на платформе iPlayer, где можно также ознакомиться с другими записями музыкальных выступлений программы.

Выступления Рихтера часто сопровождаются видеопроектами, вдохновлёнными естественными ландшафтами и звуками природы. «The Poetry of Earth», как и многие другие работы композитора, продолжает линию рефлексии на тему окружающей среды и места человека в природе.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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