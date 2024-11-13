Макс Рихтер выступил с композицией «The poetry of Earth» на BBC13.11.24
Макс Рихтер представил свою композицию «The Poetry of Earth» на популярном музыкальном шоу BBC Later… with Jools Holland. Выступление стало частью выпуска, в котором Рихтер исполнил одну из ключевых частей своего цикла The Poetry of Earth (Geophony), обращённого к теме природы и звукового взаимодействия с окружающей средой.
После выступления Рихтер выразил благодарность ведущему шоу Джулсу Холланду за приглашение и отметил, что это был уникальный опыт, наполненный глубокой, вдумчивой беседой и теплой атмосферой. Для поклонников, которые не смогли посмотреть выступление в прямом эфире, BBC предоставила возможность увидеть его на платформе iPlayer, где можно также ознакомиться с другими записями музыкальных выступлений программы.
Выступления Рихтера часто сопровождаются видеопроектами, вдохновлёнными естественными ландшафтами и звуками природы. «The Poetry of Earth», как и многие другие работы композитора, продолжает линию рефлексии на тему окружающей среды и места человека в природе.
Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Альбом Рюити Сакамото Opus номинирован на премию «Грэмми 2025»12.11.24
Альбом Opus, созданный культовым японским композитором Рюити Сакамото, удостоился престижной номинации на премию «Грэмми» 2025 года в категории...
Вышел новый альбом композитора Флориана Кристла Donau11.11.24
Немецкий композитор Флориан Кристл выпустил новый альбом Donau, вдохновлённый величием реки Дунай. В альбоме отражены культурное разнообразие...
Дебютный альбом Дастина О'Хэллорана Piano Solos вышел 20 лет назад08.11.24
Двадцать лет назад, в 2004 году, вышел дебютный альбом американского композитора и пианиста Дастина О'Хэллорана Piano Solos, который положил начало его пути...
Новый альбом Алана Сильвестри — Саундтрек к фильму «Здесь» режиссёра «Форреста Гампа»06.11.24
Американский композитор Алан Сильвестри представил саундтрек к фильму «Здесь» — новому проекту Роберта Земекиса, знаменитого режиссёра «Форреста Гампа»...
Юки Мурата поделилась 15-й композицией «radiatus» с альбома 24 Piano Sketches05.11.24
Японская пианистка и композитор Юки Мурата продолжает выпуск сольного альбома 24 Piano Sketches. Композиция «radiatus» стала 15-м треком этой серии...
Макс Рихтер на обложке More or Less Magazine: Фото и интервью02.11.24
Композитор Макс Рихтер, известный своими работами в жанре минимализма и неоклассики, появился на обложке нового выпуска More or Less Magazine. В интервью...