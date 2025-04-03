Лука Д'Альберто поделился новым треком «Beautiful As A Memory» ft. VRITRA

03.04.25

Итальянский композитор и мультиинструменталист Лука Д'Альберто выпустил новую версию композиции «Beautiful As A Memory», записанную совместно с американским рэпером и продюсером VRITRA.

Этот релиз представляет собой переосмысленное звучание оригинального трека, в котором Д'Альберто сочетает свою фирменную неоклассическую стилистику с экспериментальным хип-хопом. Фортепиано и струнные партии создают атмосферный, кинематографичный фон, в то время как голос VRITRA добавляет ритмическую глубину и эмоциональную напряженность.

Лука Д'Альберто известен своими работами на стыке классической и современной музыки, создавая многослойные и выразительные композиции. «Beautiful As A Memory» в новой интерпретации — еще один пример его умения соединять разные музыкальные жанры, сохраняя при этом целостность и эмоциональное воздействие произведения.

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Молодой итальянский композитор Лука Д’Альберто с момента появления на сцене поразил публику своим перфекционизмом и глубоким погружением в суть вещей. Он физик музыки, философ и теоретик. Оттого произведения Луки звучат не по годам зрело и совершенно. Подробнее с творчеством Луки Д’Альберто можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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