Фабрицио Патерлини анонсировал новый альбом Layers

Фабрицио Патерлини анонсировал новый альбом Layers23.09.25
Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини сообщил о выходе своего нового альбома Layers, релиз которого состоится 14 ноября 2025 года. Работа открывает для музыканта новое направление, объединяя неоклассическое звучание с элементами электронной музыки и техникой послойной композиции.
По словам Патерлини, идея альбома основана на принципе «вертикального» письма: музыка выстраивается постепенно, слой за слоем, при помощи петлевых структур и электроники, но всегда с фортепиано в качестве центрального элемента. В записи приняли участие скрипач Стефано Зени и виолончелист Марко Ремондини, чьи партии придают произведениям камерную глубину и расширяют их выразительный диапазон.
Первым представленный слушателям станет сингл Silent Remains, который выйдет 26 сентября. Он даст представление о направлении нового релиза и станет своеобразным прологом к дальнейшему музыкальному путешествию.
Фабрицио Патерлини, известный своими работами Autumn Stories, Winter Stories и Transitions, уже давно занимает особое место в современном неоклассическом поле, создавая музыку, которая сочетает в себе меланхоличность, медитативность и эмоциональную непосредственность. Новый альбом обещает стать экспериментом, расширяющим привычные границы его творчества, и одновременно — логичным продолжением его музыкального пути.
Альбом Layers можно рассматривать как исследование взаимодействия акустического и электронного звучания, где традиционная камерная форма получает новое измерение благодаря технологии и импровизационному подходу.
Читайте также: I’m Losing You — Новый альбом Бруно Бавоты
Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от сегодняшних тенденций. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
I’m Losing You — Новый альбом Бруно Бавоты22.09.25
Бруно Бавота представил новый альбом I’m Losing You. Работа стала одной из самых уязвимых и личных в дискографии композитора...
Новый альбом Дзё Хисаиси — саундтрек к фильму A Big Bold Beautiful Journey19.09.25
19 сентября вышел саундтрек к фильму A Big Bold Beautiful Journey, автором которого стал японский композитор Дзё Хисаиси — это его первый проект в Голливуде...
Макс Рихтер провел самый большой концерт SLEEP во дворце Александры18.09.25
В лондонском Alexandra Palace состоялись самые масштабные на сегодняшний день концерты проекта SLEEP Макса Рихтера...
Ю-Пэн Чен поделился новым синглом «The Inn Beneath the Starry Sky»16.09.25
Китайский композитор, пианист и продюсер Ю-Пэн Чен, известный по музыке Genshin Impact, поделился новым синглом «The Inn Beneath the Starry Sky»...
12 сентября — День рождения Ханса Циммера12.09.25
12 сентября свой день рождения отмечает Ханс Циммер — один из самых влиятельных и востребованных кинокомпозиторов современности...
Композитор Арво Пярт празднует 90-летие11.09.25
11 сентября 2025 года исполнилось 90 лет выдающемуся эстонскому композитору Арво Пярту — одному из самых исполняемых современных авторов в мире...