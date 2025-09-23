Фабрицио Патерлини анонсировал новый альбом Layers

Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини сообщил о выходе своего нового альбома Layers, релиз которого состоится 14 ноября 2025 года. Работа открывает для музыканта новое направление, объединяя неоклассическое звучание с элементами электронной музыки и техникой послойной композиции.

По словам Патерлини, идея альбома основана на принципе «вертикального» письма: музыка выстраивается постепенно, слой за слоем, при помощи петлевых структур и электроники, но всегда с фортепиано в качестве центрального элемента. В записи приняли участие скрипач Стефано Зени и виолончелист Марко Ремондини, чьи партии придают произведениям камерную глубину и расширяют их выразительный диапазон.

Первым представленный слушателям станет сингл Silent Remains, который выйдет 26 сентября. Он даст представление о направлении нового релиза и станет своеобразным прологом к дальнейшему музыкальному путешествию.

Фабрицио Патерлини, известный своими работами Autumn Stories, Winter Stories и Transitions, уже давно занимает особое место в современном неоклассическом поле, создавая музыку, которая сочетает в себе меланхоличность, медитативность и эмоциональную непосредственность. Новый альбом обещает стать экспериментом, расширяющим привычные границы его творчества, и одновременно — логичным продолжением его музыкального пути.

Альбом Layers можно рассматривать как исследование взаимодействия акустического и электронного звучания, где традиционная камерная форма получает новое измерение благодаря технологии и импровизационному подходу.

