Ю-Пэн Чен поделился новым синглом «The Inn Beneath the Starry Sky»

16.09.25
Китайский композитор, пианист и продюсер Ю-Пэн Чен, известный по созданию музыки к популярной ролевой игре Genshin Impact, поделился новым синглом «The Inn Beneath the Starry Sky». Трек стал вторым предварительным релизом перед выходом расширенной версии альбома Fantasyland, которая выйдет 7 ноября 2025 года на лейбле Deutsche Grammophon.

Альбом Fantasyland был впервые выпущен в цифровом формате летом 2024 года и записан совместно с Лондонским филармоническим оркестром под руководством Роберта Циглера. Расширенное издание впервые появится на CD и виниле, а также будет повторно издано на всех цифровых площадках. В него войдут четыре бонус-трека и буклет с личными комментариями композитора.

Новый сингл «The Inn Beneath the Starry Sky» отличается светлой и жизнеутверждающей атмосферой, в которой сочетаются богатые оркестровые аранжировки и характерная для Чена мелодичность.

Помимо работы над Fantasyland, Ю-Пэн Чен планирует в 2026 году выпустить новый альбом с оригинальным оркестровым произведением, а также представить цикл сольных фортепианных композиций.

Сингл «The Inn Beneath the Starry Sky» доступен на стримингах, а предзаказ расширенного альбома Fantasyland уже открыт.

