Ю-Пэн Чен поделился новым синглом «The Inn Beneath the Starry Sky»16.09.25
Китайский композитор, пианист и продюсер Ю-Пэн Чен, известный по созданию музыки к популярной ролевой игре Genshin Impact, поделился новым синглом «The Inn Beneath the Starry Sky». Трек стал вторым предварительным релизом перед выходом расширенной версии альбома Fantasyland, которая выйдет 7 ноября 2025 года на лейбле Deutsche Grammophon.
Альбом Fantasyland был впервые выпущен в цифровом формате летом 2024 года и записан совместно с Лондонским филармоническим оркестром под руководством Роберта Циглера. Расширенное издание впервые появится на CD и виниле, а также будет повторно издано на всех цифровых площадках. В него войдут четыре бонус-трека и буклет с личными комментариями композитора.
Новый сингл «The Inn Beneath the Starry Sky» отличается светлой и жизнеутверждающей атмосферой, в которой сочетаются богатые оркестровые аранжировки и характерная для Чена мелодичность.
Помимо работы над Fantasyland, Ю-Пэн Чен планирует в 2026 году выпустить новый альбом с оригинальным оркестровым произведением, а также представить цикл сольных фортепианных композиций.
Сингл «The Inn Beneath the Starry Sky» доступен на стримингах, а предзаказ расширенного альбома Fantasyland уже открыт.
Читайте также: Флориан Кристл поделился видео с исполнением «Lullaby»
Похожие новости
12 сентября — День рождения Ханса Циммера12.09.25
12 сентября свой день рождения отмечает Ханс Циммер — один из самых влиятельных и востребованных кинокомпозиторов современности...
Композитор Арво Пярт празднует 90-летие11.09.25
11 сентября 2025 года исполнилось 90 лет выдающемуся эстонскому композитору Арво Пярту — одному из самых исполняемых современных авторов в мире...
Флориан Кристл поделился видео с исполнением «Lullaby»10.09.25
Немецкий композитор и пианист Флориан Кристл выпустил видео с исполнением своей новой работы «Lullaby»...
Макс Рихтер поделился новым альбомом SLEEP CIRCLE08.09.25
Макс Рихтер представил новую работу под названием SLEEP CIRCLE — 90-минутный концертный цикл, выстроенный вокруг структуры типичного цикла быстрого сна...
Макс Рихтер рассказал о своём новом альбоме Sleep Circle04.09.25
Макс Рихтер готовит к выходу новый альбом Sleep Circle, релиз которого состоится 5 сентября. Работа приурочена к десятилетию его масштабного проекта Sleep...
Оскар Шустер поделился новым клипом на композицию «Odeon»04.09.25
Оскар Шустер выпустил музыкальный клип на произведение «Odeon». Композиция получила визуальное воплощение, созданное самим композитором...