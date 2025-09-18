Макс Рихтер провел самый большой концерт SLEEP во дворце Александры

В лондонском Alexandra Palace состоялись самые масштабные на сегодняшний день концерты проекта SLEEP Макса Рихтера. Эти выступления стали центральным событием в праздновании десятилетия знакового произведения композитора.

Зал дворца был полностью преобразован: для слушателей установили более 900 кроватей, превращая пространство в своеобразный сонный ландшафт. Каждый концерт продолжался восемь часов — всю ночь — и были задуманы как сочетание музыкального перформанса и художественной инсталляции. Публика могла спать, дремать или находиться в состоянии полусознания, следуя за музыкой, которую сам автор называет «колыбельной для стремительного мира».

Проект SLEEP был впервые представлен в 2015 году и с тех пор стал неотъемлемой частью современного музыкального искусства, объединяющего неоклассику, минимализм и экспериментальные формы. Его главная идея — исследование взаимодействия звука и сна, а также создание пространства для медитации и отдыха в условиях перенасыщенного информацией общества.

Юбилейные концерты совпали с выпуском нового альбома Рихтера — Sleep Circle, 90-минутного концерта-цикла, основанного на структуре фаз сна.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

