I’m Losing You — Новый альбом Бруно Бавоты

Итальянский композитор и пианист Бруно Бавота представил новый альбом I’m Losing You. Работа продолжает его путь в неоклассике и, по словам самого автора, стала одной из самых уязвимых и личных в его дискографии.

В композициях альбома сочетаются темы утраты, одиночества и меланхолии, но при этом в них присутствует и светлая сторона, позволяющая воспринимать музыку не только как отражение внутренней хрупкости, но и как поиск надежды. Такое сочетание — характерный почерк Бавоты, в котором минимализм переплетается с эмоциональной насыщенностью.

Особое внимание музыкант уделил форме издания. Помимо цифрового релиза, I’m Losing You доступен на виниле: в классическом черном варианте и в лимитированной версии, произведенной вручную.

Бавота, известный по альбомам The Secret Between Us, Out of the Blue и The Other Side of Time, на протяжении многих лет формирует собственный стиль, в котором важную роль играют интонационная простота и глубокая эмоциональность. Релиз I’m Losing You можно рассматривать как продолжение линии творчества современных неокласиков, для которых музыка становится своеобразным дневником чувств.

Читайте также: Новый альбом Дзё Хисаиси — саундтрек к фильму A Big Bold Beautiful Journey