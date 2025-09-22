I’m Losing You — Новый альбом Бруно Бавоты

I’m Losing You — Новый альбом Бруно Бавоты22.09.25
Итальянский композитор и пианист Бруно Бавота представил новый альбом I’m Losing You. Работа продолжает его путь в неоклассике и, по словам самого автора, стала одной из самых уязвимых и личных в его дискографии.
В композициях альбома сочетаются темы утраты, одиночества и меланхолии, но при этом в них присутствует и светлая сторона, позволяющая воспринимать музыку не только как отражение внутренней хрупкости, но и как поиск надежды. Такое сочетание — характерный почерк Бавоты, в котором минимализм переплетается с эмоциональной насыщенностью.
Особое внимание музыкант уделил форме издания. Помимо цифрового релиза, I’m Losing You доступен на виниле: в классическом черном варианте и в лимитированной версии, произведенной вручную.
Бавота, известный по альбомам The Secret Between Us, Out of the Blue и The Other Side of Time, на протяжении многих лет формирует собственный стиль, в котором важную роль играют интонационная простота и глубокая эмоциональность. Релиз I’m Losing You можно рассматривать как продолжение линии творчества современных неокласиков, для которых музыка становится своеобразным дневником чувств.
Бруно Бавота (Bruno Bavota) — молодой итальянский композитор, мультиинструменталист с безграничным потенциалом и необыкновенным даром объединения в своих произведениях интеллектуального и эмоционального начала. Его музыка, о которой часто говорят как о «обезоруживающе искренней» и «необычайно эмоциональной», за последние несколько лет претерпела серьезные творческие трансформации. Если ранние записи Бруно были максимально естественными и посвящены универсальным темам, то в его последних работах нашлось место медитации и саморефлексии. Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.
