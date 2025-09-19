Новый альбом Дзё Хисаиси — саундтрек к фильму A Big Bold Beautiful Journey

19 сентября 2025 года вышел саундтрек к фильму A Big Bold Beautiful Journey, автором которого стал японский композитор Дзё Хисаиси — это его первый проект в Голливуде.

Фильм, режиссёром которого выступил Kogonada, выходит в США 19 сентября и в Японии, но музыкальная часть уже представлена публике. Саундтрек выпущен лейблом Milan Records.

Значительная часть альбома — оригинальная партитура Хисаиси, написанная специально для фильма. В альбом также включены четыре песни от Laufey: три кавера и одна оригинальная композиция «The Risk», написанная по запросу режиссёра. Ещё один трек — кавер на «Let My Love Open the Door» Пита Тауншенда, исполненный Mitski.

Этот саундтрек отмечен как важная веха в карьере Хисаиши — его первый голливудский фильм, выделяющийся на фоне прежних работ, чаще всего связанных с японским кино и анимацией.

Фильм рассказывает о двух незнакомцах, Саре и Дэвиде, которые встречаются на свадьбе и отправляются в фантастическое путешествие, где сталкиваются с воспоминаниями и личными моментами из своего прошлого. Музыка Хисаиши становится одним из ключевых элементов, погружающих зрителя в атмосферу ностальгии, удивления и внутренней трансформации.

