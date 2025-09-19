Новый альбом Дзё Хисаиси — саундтрек к фильму A Big Bold Beautiful Journey

Новый альбом Дзё Хисаиси — саундтрек к фильму A Big Bold Beautiful Journey19.09.25
19 сентября 2025 года вышел саундтрек к фильму A Big Bold Beautiful Journey, автором которого стал японский композитор Дзё Хисаиси — это его первый проект в Голливуде.
Фильм, режиссёром которого выступил Kogonada, выходит в США 19 сентября и в Японии, но музыкальная часть уже представлена публике. Саундтрек выпущен лейблом Milan Records.
Значительная часть альбома — оригинальная партитура Хисаиси, написанная специально для фильма. В альбом также включены четыре песни от Laufey: три кавера и одна оригинальная композиция «The Risk», написанная по запросу режиссёра. Ещё один трек — кавер на «Let My Love Open the Door» Пита Тауншенда, исполненный Mitski.
Этот саундтрек отмечен как важная веха в карьере Хисаиши — его первый голливудский фильм, выделяющийся на фоне прежних работ, чаще всего связанных с японским кино и анимацией.
Фильм рассказывает о двух незнакомцах, Саре и Дэвиде, которые встречаются на свадьбе и отправляются в фантастическое путешествие, где сталкиваются с воспоминаниями и личными моментами из своего прошлого. Музыка Хисаиши становится одним из ключевых элементов, погружающих зрителя в атмосферу ностальгии, удивления и внутренней трансформации.
Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
