Дастин О’Хэллоран поделился композицией «Memories» из саундтрека к фильму «Великая Элеонор»

Американский композитор Дастин О’Хэллоран поделился первой композицией из своего нового саундтрека к фильму «Великая Элеонор». Трек «Memories» стал началом представления кинокартины широкой публике и одновременно демонстрацией узнаваемого авторского стиля О’Хэллорана — тонкого, эмоционально насыщенного и в то же время минималистичного.

Работа над музыкой велась в тесном сотрудничестве с режиссёром фильма, Скарлетт Йоханссон, которая предоставила композитору творческую свободу. По словам О’Хэллорана, это позволило ему вложить в музыку значительную часть личных эмоций и музыкальных интонаций, что особенно важно в контексте фильма, где эмоциональный пласт играет ключевую роль.

В создании саундтрека также приняли участие: Хафстейнн Трейнссон (аранжировка), Стивмир Хаукссон (сведение партитуры), Бергур Ториссон (запись фортепиано), Ян Андреес и Рафаэль Зейфрид (оркестровка), Будапештский художественный оркестр (исполнители), Дьёрдь Гуляш Надь (дирижёр).

Композитор подчеркнул, что именно благодаря командной работе удалось создать партитуру, которая сохраняет камерность звучания, но при этом опирается на масштабную оркестровую основу.

Премьера фильма «Великая Элеонор» запланирована на 2025 год, а полный саундтрек будет представлен позже. Композиция «Memories» уже доступна на стриминговых платформах Apple Music и Spotify.

